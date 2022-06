(Di lunedì 20 giugno 2022) L’Alto Rappresentante dell’Ue, Josepale ad altri paesi africani che lamentano di non poterila causa delle sanzioni che bloccano le. “Alcunestate staccate dal sistema Swift, ma non– dice. – Se noi possiamo pagare il gas, altri pospagare il. Su questo il presidente delMacky Sall ha ragione”. “Ma – aggiunge– abbiamo contattato le autoritàesi, chiedendo di segnalare dei problemi concreti. E per ora nona conoscenza di alcun problema ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Borrell replica al Senegal: non tutte le banche russe sono bloccate, potete acquistare grano -

Secolo d'Italia

ha inoltre assicurato che 'l'Ue non imporrà sanzioni che danneggerebbero l'economia europea ... Immediata ladi Letta: 'Le iniziative estemporanee di Salvini si sono rivelate un ...Immediata ladel ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov che dichiara come la ... aggiungendo che le dichiarazioni disono l'espressione di questa aggressività. La presidente ... Borrell replica al Senegal: non tutte le banche russe sono bloccate, potete acquistare grano L'Alto rappresentante Ue per la politica estera sul suo blog ha scritto che "le truppe di Putin bombardano, estraggono e occupano l'Ucraina, ...