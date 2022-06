Un altro domani anticipazioni dal 20 al 24 giugno 2022, Kiros viene punito (Di domenica 19 giugno 2022) Nelle puntate di Un altro domani in onda da lunedì 20 a venerdì 24 giugno 2022 Julia e Sergio si sposano come desiderava la giovane, mentre Carmen si perde nella jungla e Kiros non esita ad andare a cercarla. Intanto Tirso prende una decisione in merito all’offerta che ha fatto per prendere la casa che Julia ha messo in vendita. Dopo che Kiros ha riportato a casa sana e salva Carmen, si trova a dover affrontare Francisco. Gli episodi già trasmessi della soap opera spagnola sono disponibili sul portale Mediaset Infinity. Tutto sulle puntate di Un altro domani dal 20 al 24 giugno 2022 Nella puntata di Un altro domani di lunedì 20 giugno 2022 Julia e ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 19 giugno 2022) Nelle puntate di Unin onda da lunedì 20 a venerdì 24Julia e Sergio si sposano come desiderava la giovane, mentre Carmen si perde nella jungla enon esita ad andare a cercarla. Intanto Tirso prende una decisione in merito all’offerta che ha fatto per prendere la casa che Julia ha messo in vendita. Dopo cheha riportato a casa sana e salva Carmen, si trova a dover affrontare Francisco. Gli episodi già trasmessi della soap opera spagnola sono disponibili sul portale Mediaset Infinity. Tutto sulle puntate di Undal 20 al 24Nella puntata di Undi lunedì 20Julia e ...

Pubblicità

F4IRYJENSOOO : oggi non è giornata, sto piangendo, ho un ansia per varie cose, sono agitata ?? domani è un altro giorno e sarà migl… - R0byM3l : 'Non lo ami con tutto te stesso?' 'Si' 'Bravo, perché da domani te lo accatti tu mentre io vado a cazzeggiare con q… - biscone69 : RT @alessiomagno1: Terminato un altro fine settimana e domani si ricomincia, bene, ora a letto e come ogni sera, buonanotte a tutti quelli… - alessiomagno1 : Terminato un altro fine settimana e domani si ricomincia, bene, ora a letto e come ogni sera, buonanotte a tutti quelli giusti… - Pinucci10298984 : Godiamoceli questa sera, domani è un altro giorno e si vedrà ????#prelemi -