Ultime Notizie – Covid oggi Italia, contagi su: allarme medici e infermieri (Di domenica 19 giugno 2022) Rialzo dei contagi Covid, reinfezioni e abolizione di molte misure anti-Coronavirus. Gli ultimi dati dei bollettini preoccupano sia medici che infermieri che suggeriscono di mantenere una costante cautela e il rispetto delle precauzioni base. medici – "Sappiamo che con il Covid bisogna convivere" ma il "libera tutti sta creando problemi", dice Guido Quici, presidente del sindacato dei medici Federazione Cimo-Fesmed, che, parlando all'Adnkronos Salute, e "se finora si parlava di ondate invernali o autunnali, in questi giorni abbiamo la chiara dimostrazione che, nonostante l'estate, la diffusione del virus e delle sue varianti c'è ed è elevata". "Se aumenta ancora la diffusione del virus nelle prossime settimane e aumenta la possibilità di ricorso in ospedale ...

