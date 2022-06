Ucraina, Kiev mette online sito su crimini di guerra Russia (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – È online il sito che raccogliere informazioni sui crimini di guerra commessi dall’esercito russo in Ucraina. Ad annunciarlo è su Telegram Andrii Yermak, capo dell’ufficio del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che assicura: “Kiev farà di tutto per trovare e punire tutti”. La piattaforma, che si chiama ‘Il libro dei carnefici del popolo ucraino’, raccoglie le foto dei crimini e i profili dei militari russi, con foto, ruoli e azioni compiute in Ucraina. Inoltre offre la possibilità a chi è stato testimone di un crimine, di fornire informazioni e prove. “Secondo il procuratore generale dell’Ucraina, in Ucraina sono attualmente oggetto di indagine oltre 1.700 casi di crimini di ... Leggi su italiasera (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – Èilche raccogliere informazioni suidicommessi dall’esercito russo in. Ad annunciarlo è su Telegram Andrii Yermak, capo dell’ufficio del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che assicura: “farà di tutto per trovare e punire tutti”. La piattaforma, che si chiama ‘Il libro dei carnefici del popolo ucraino’, raccoglie le foto deie i profili dei militari russi, con foto, ruoli e azioni compiute in. Inoltre offre la possibilità a chi è stato testimone di un crimine, di fornire informazioni e prove. “Secondo il procuratore generale dell’, insono attualmente oggetto di indagine oltre 1.700 casi didi ...

