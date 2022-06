Ucraina, Boris Johnson ammette: 'La guerra sarà lunga e Kiev avrà bisogno del nostro sostegno' (Di domenica 19 giugno 2022) guerra in Ucraina, Boris Johnson è convinto che non ne usciremo facilmente e rapidamente. Così dopo il segretario della Nato Stoltemberg anche primo ministro britannico, Boris Johnson, ha avvertito ... Leggi su globalist (Di domenica 19 giugno 2022)inè convinto che non ne usciremo facilmente e rapidamente. Così dopo il segretario della Nato Stoltemberg anche primo ministro britannico,, ha avvertito ...

