Tottenham, si può ricomporre la coppia Conte-Eriksen (Di domenica 19 giugno 2022) . Il danese spinge per tornare agli Spurs Secondo The Athletic Christian Eriksen starebbe spingendo per tornare al Tottenham: gli Spurs proprio come Newcastle e Manchester United hanno formulato un’offerta per ingaggiare il danese. Eriksen oltre che la sua ex squadra potrebbe ritrovare anche il suo ex tecnico: Antonio Conte, che lo ha allenato all’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) . Il danese spinge per tornare agli Spurs Secondo The Athletic Christianstarebbe spingendo per tornare al: gli Spurs proprio come Newcastle e Manchester United hanno formulato un’offerta per ingaggiare il danese.oltre che la sua ex squadra potrebbe ritrovare anche il suo ex tecnico: Antonio, che lo ha allenato all’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Milan, Maldini e Massara vicini al rinnovo: il mercato può ripartire Col PSG non si può mai sapere, ma potrebbe essere un indizio interessante. Nel caso salti davvero ... Queste prestazioni hanno smosso l'interesse di alcuni club inglesi, come Tottenham e Newcastle . ... Zaniolo e la Roma, prove d'addio: voci di partenza, Juve e Milan alla finestra IN ATTESA Il quadro della vicenda - al quale si può aggiungere la foto con Chiesa in vacanza o il ...di come il ragazzo non sia interessato (per ora) ad andare all'estero (sondaggi di Tottenham e ... Calcio mercato web Col PSG non simai sapere, ma potrebbe essere un indizio interessante. Nel caso salti davvero ... Queste prestazioni hanno smosso l'interesse di alcuni club inglesi, comee Newcastle . ...IN ATTESA Il quadro della vicenda - al quale siaggiungere la foto con Chiesa in vacanza o il ...di come il ragazzo non sia interessato (per ora) ad andare all'estero (sondaggi die ... C’è l’incontro, ora Paratici soffia il colpo alla Juventus