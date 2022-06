Suicidio assistito, il cardinale Matteo Zuppi: "La Chiesa non vuole la sofferenza ma dice no" (Di domenica 19 giugno 2022) Il presidente della Cei alla Repubblica delle Idee: "L’indicazione della Corte costituzionale, lo dico da cittadino, non può non essere un riferimento. Vedremo dove ci porterà il dibattito politico" Leggi su repubblica (Di domenica 19 giugno 2022) Il presidente della Cei alla Repubblica delle Idee: "L’indicazione della Corte costituzionale, lo dico da cittadino, non può non essere un riferimento. Vedremo dove ci porterà il dibattito politico"

