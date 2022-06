Stato di crisi per il M5S | Di Maio rischia grosso “Espulsione? Certo” la voce interna e il tam tam impazzito

Leggi su iltempo

(Di domenica 19 giugno 2022) Si riunirà in serata il Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle. Sul tavolo la linea politica del Movimento, in vista della risoluzione che il Parlamento dovrà votare dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. Riflettori accesi anche sulla posizione di Luigi Di, dopo lo scontro aperto con Giuseppe Conte. "Il Consiglio nazionale non può espellere nessuno e non espelleràDi. Ogniha una procedura stabilita, ma se ancora non èespulso Petrocelli (ex presidente della commissione Esteri del Senato, ndr) - viene fatto notare da fonti dellomaggiore pentastellato - è possibile pensare a un'del ministro degli Esteri?, esiste un problema di ...