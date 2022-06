Siccità | benzina | inflazione galoppante | possiamo davvero continuare così?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 giugno 2022) di Marco Bertolini? In questi ultimi giorni è come se si fosse scatenato un Armageddon, come se tutti i nodi irrisolti che da decenni sono stati lasciati da parte fossero riemersi con tutta la loro prepotenza. Il clima in gran parte d’Europa ci ha proiettato in un’estate preventiva asfissiante e siccitosa, in cui il razionamento dell’acqua è diventata una realtà anche nei comuni del nord Italia. La, nonostante i 30 centesimi al litro di “sconto” governativo, ha superato ancora una volta la barriera dei 2 euro, sia per il diesel che per la. L’galoppa in tutto il mondo occidentale, raggiungendo livelli che si vedevano quarant’anni fa e che si credevano non più raggiungibili. Le banche centrali si preparano ad ...