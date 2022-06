Route d’Occitanie 2022: Niccolò Bonifazio vince l’ultima tappa in volata, battuto Moschetti. Classifica generale a Woods (Di domenica 19 giugno 2022) Parla italiano l’ultima tappa della Route d’Occitanie 2022: a trionfare sul traguardo di Auterive è Niccolò Bonifazio. L’azzurro della TotalEnergies torna al successo ad un anno di distanza dall’ultima vittoria: bellissimo il suo trionfo allo sprint, dimostrando una condizione in crescita (l’obiettivo è quello di andare al Tour de France). volata di gruppo in questa frazione conclusiva prettamente pianeggiante: il 28enne azzurro ha beffato un altro italiano, Matteo Moschetti (Trek-Segafredo). Terzo Max Kanter (Movistar), poi Elia Viviani (Ineos Grenadiers). La Classifica generale va al canadese Michael Woods (Israel – Premier Tech), vincitore del tappone di montagna di ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Parla italianodella: a trionfare sul traguardo di Auterive è. L’azzurro della TotalEnergies torna al successo ad un anno di distanza dalvittoria: bellissimo il suo trionfo allo sprint, dimostrando una condizione in crescita (l’obiettivo è quello di andare al Tour de France).di gruppo in questa frazione conclusiva prettamente pianeggiante: il 28enne azzurro ha beffato un altro italiano, Matteo(Trek-Segafredo). Terzo Max Kanter (Movistar), poi Elia Viviani (Ineos Grenadiers). Lava al canadese Michael(Israel – Premier Tech), vincitore del tappone di montagna di ...

