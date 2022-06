Roma, sirene inglesi per Abraham ma la società è tranquilla: il motivo (Di domenica 19 giugno 2022) La stagione della Roma si è conclusa nel migliore dei modi, con il ritorno alla vittoria di un trofeo oltretutto europeo. Sono stati molti quei giocatori che hanno avuto un ruolo centrale nella stagione Romanista, ma quello che ha fatto la stagione migliore ed è forse stato il vero top player della squadra di Mourinho è stato Tammy Abraham. L’inglese è arrivato a Roma la scorsa stagione, e nel corso dell’annata 21/22 è riuscito a trovare la continuità che tanto cercava e soprattutto è andato al gol con regolarità concludendo la stagione con 26 gol. Roma Abraham Inghilterra Dopo questa grande stagione sono stati molti i club che hanno pensato a Tammy per la prossima stagione, e la maggior parte di questi sono inglesi. Tra tutti Arsenal e Man Utd sono ... Leggi su rompipallone (Di domenica 19 giugno 2022) La stagione dellasi è conclusa nel migliore dei modi, con il ritorno alla vittoria di un trofeo oltretutto europeo. Sono stati molti quei giocatori che hanno avuto un ruolo centrale nella stagionenista, ma quello che ha fatto la stagione migliore ed è forse stato il vero top player della squadra di Mourinho è stato Tammy. L’inglese è arrivato ala scorsa stagione, e nel corso dell’annata 21/22 è riuscito a trovare la continuità che tanto cercava e soprattutto è andato al gol con regolarità concludendo la stagione con 26 gol.Inghilterra Dopo questa grande stagione sono stati molti i club che hanno pensato a Tammy per la prossima stagione, e la maggior parte di questi sono. Tra tutti Arsenal e Man Utd sono ...

Pubblicità

infolinity : RT @TuttoMercatoITA: Sirene Inglese su #Abraham, precisamente #Arsenal e #ManchesterUnited sono interessate al giocatore, per la #Roma però… - TuttoMercatoITA : Sirene Inglese su #Abraham, precisamente #Arsenal e #ManchesterUnited sono interessate al giocatore, per la #Roma però è incedibile - siamo_la_Roma : ?? Le prime pagine di oggi ?????????????? Sirene inglesi per #Abraham: la #Roma lo blinda ?? È la settimana dell'#Inter, p… - romaforever_it : Calciomercato Roma, sirene per Zalewski. El Shaarawy è in vendita - TuttoASRoma24 : Calciomercato Roma, c’è da blindare Zalewski: sirene estere per il talento di Mourinho ???? #ASRoma #Mourinho… -