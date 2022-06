Quartararo vince in Germania e piazza l’allungo mondiale (Di domenica 19 giugno 2022) Fabio Quartararo piazza la doppietta e dopo Barcellona conquista anche il Sachsenring piazzando un allungo probabilmente decisivo per il bis iridato. Il francese della Yamaha guida con 172 punti davanti ad Aleix Espargaro (138) e Zarco (111). Francesco Bagnaia, partito dalla pole per il Gp di Germania ci ha provato ma lo pneumatico posteriore ha tradito il posteriore dopo tre dei trenta giri della gara tedesca. All'inizio del quarto passaggio, una scivolata senza rimedio che lascia di stucco e arrabbiatissimo Pecco, al quale servono molti minuti per ritrovare la calma, una volta rientrato nel garage.Sul podio con Quartararo salgono il suo connazionale Johan Zarco (in forma strepitosa) e Jack Miller con la Ducati Pramac e quella factory. Quarto posto per Aleix Espargarò con l'Aprilia, Luca Marini ottimo ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 19 giugno 2022) Fabiola doppietta e dopo Barcellona conquista anche il Sachsenringndo un allungo probabilmente decisivo per il bis iridato. Il francese della Yamaha guida con 172 punti davanti ad Aleix Espargaro (138) e Zarco (111). Francesco Bagnaia, partito dalla pole per il Gp dici ha provato ma lo pneumatico posteriore ha tradito il posteriore dopo tre dei trenta giri della gara tedesca. All'inizio del quarto passaggio, una scivolata senza rimedio che lascia di stucco e arrabbiatissimo Pecco, al quale servono molti minuti per ritrovare la calma, una volta rientrato nel garage.Sul podio consalgono il suo connazionale Johan Zarco (in forma strepitosa) e Jack Miller con la Ducati Pramac e quella factory. Quarto posto per Aleix Espargarò con l'Aprilia, Luca Marini ottimo ...

