Pontina | da domani al via i lavori per rifare l’asfalto | ecco dove e quando

(Di domenica 19 giugno 2022) Ricominciano isulla, stavolta per. Sonocompresi nel Piano Anas (Gruppo FS italiane) di potenziamento e messa in sicurezza della statale 148 e riguardano appunto la nuova pavimentazione. Gli interventi partiranno, lunedì 20 Giugno e interesseranno principalmente la carreggiata in direzione Roma, in tratti saltuari, dal km 40 (Aprilia) al km 10,550 (Roma-Eur). Si tratta, come ben sanno i pendolari, del tratto più trafficato, spesso – purtroppo – oggetto di incidenti e code chilometriche. Leggi anche:, terribile incidente all’altezza di Pomezia: code fino ad Aprilia Le limitazioni da Lunedì 20 Giugno sullasaranno eseguiti dalle 21:00 alle 6:00 del mattino seguente, ...

