Ozge Gurel e Serkan Cayoglu si sono fidanzati | presto le nozze in Italia?

(Di domenica 19 giugno 2022)si! L’abbiamo amata innei panni dell’aspirante stilista Öykü Acar Dinçer in Cherry Season – La stagione del cuore. Ma anche nelle vesti di Nazl? P?nar nella serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e nel 2021 con il ruolo di Ezgi ?nal in Mr. Wrong – Lezioni d’amore. L'articolo proviene da Novella 2000.

Serkan Çayolu e Özge Gürel sono ufficialmente fidanzati e prossimi alle nozze. Gli ex protagonisti di Kiraz Mevsimi hanno celebrato l'evento, con parenti e amici, con la cerimonia di fidanzamento ...Can interpretava Ozgur, 'l'uomo sbagliato' di cui la dolce Ezgi ( interpretata da) si innamora perdutamente. E, tra le amiche più care di Ezgi c'era anche lei, Cansu. A vestire i panni della giovane è Fatma Toptas: curiosi di vedere com'è oggi l'attrice, lontana dal set... Serkan Çayoglu e Özge Gürel ufficialmente fidanzati: matrimonio in estate in Italia Arriva una lieta notizia: l'attrice Ozge Gurel e il collega Serkan Cayoglu si sono fidanzati ufficialmente. Presto ci saranno le nozzeSerkan Çayoglu e Özge Gürel sono ufficialmente fidanzati e prossimi alle nozze. Gli ex protagonisti di Kiraz Mevsimi hanno celebrato l'evento, con parenti e amici, con la cerimonia di fidanzamento tra ...