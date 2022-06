Obiettivo del Napoli | Parisi parla del suo futuro | risposta a sorpresa del terzino dell’Empoli

(Di domenica 19 giugno 2022) Il calciomercato estivo delha già preso il via da diverse settimane: nonostante l’inizio ufficiale della sessione estiva di mercato inizi il 1° luglio, ilha già chiuso i primi due colpi in entrata. IlMathias Olivera e l’esterno offensivo georgiano Khvicha Kvaratskhelia sono arrivati per sostituire rispettivamente Faouzi Ghoulam e capitan Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto. Eppure, il mercato delnon è finito qui. Fabiano(FOTO – Getty Images) Uno degli obiettivi del mercato delè sempre stato Fabiano, ma con l’arrivo di Mathias Olivera il suo acquisto sembra ormai improbabile. Eppure, ilcontinua a tenere sott’occhio il classe 2000 ...

Pubblicità

valigiablu : Grazie! Ieri abbiamo superato i 77mila euro, oltre il 110% del nostro obiettivo raccolta fondi per 2022 ????… - Agenzia_Ansa : 'Gli Usa pensano di essere l'unico centro del mondo'. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando al fo… - emergency_ong : Formare una generazione di #medici e #infermieri ugandesi, che potrà a sua volta contribuire alla costruzione di co… - albertoorselli : RT @ultimora_pol: #Elezioni #Francia Jean-Luc #Mélenchon: 'Abbiamo raggiunto l'obiettivo politico che ci eravamo dati, cioè il declino del… - Four__M : RT @ultimora_pol: #Elezioni #Francia Jean-Luc #Mélenchon: 'Abbiamo raggiunto l'obiettivo politico che ci eravamo dati, cioè il declino del… -

Calcio Lecce

Ho studiato la trascrizione, e lui ha detto, in primo luogo, che all'Occidente manca la definizione di unfinale e quell'deve essere il ritorno ai confini di prima24 febbraio ...Charles Leclerc 7 : nonostante l'ultima posizione al via, alla lucemotore nuovo e della superioritàmezzo si aspettava di lottare per il podio.alla portata, ma il pasticcio ai box ... Di Mariano è il primo obiettivo del nuovo Palermo Lo storico britannico: «Washington deve capire che la Russia può continuare a combattere a lungo. E per Kiev è più importante l’Ue della Nato». Sulla Cina: «Xi è indebolito, ma il suo potere non è in ...L'olandese scappa via nella classifica mondiale, ma soffre fino alla fine di fronte a un gran Carlos Sainz. Terzo posto per Lewis Hamilton, Charles Leclerc chiude quinto dopo essere partito ultimo.