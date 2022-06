Nuoto, risultati batterie Mondiali 2022: brilla Simona Quadarella, bene Castiglioni, da rivedere Benedetta Pilato (Di domenica 19 giugno 2022) E’ calato il sipario sulla seconda giornata di batterie dei Mondiali 2022 di Nuoto di Budapest (Ungheria). Nella Duna Arena tante gare interessanti con gli azzurri sui blocchetti di partenza per cercare il pass per il turno successivo e soprattutto avere delle risposte sul proprio stato di forma. Nei 100 dorso femminili l’americana Regan Smith ha confermato il proprio stato di forma, nuotando in maniera abbastanza controllata il tempo di 58.31. Alle sue spalle la canadese Kylie Masse (58.89) e l’altra statunitense Claire Curzan (59.09). Da segnalare l’assenza della primatista del mondo Kaylee McKeown. In casa Italia nono e undicesimo crono per Margherita Panziera (1:00.40) e Silvia Scalia (1:00.77). Semifinale centrata, ma per ottenere il pass per l’atto conclusivo servirà quantomeno nuotare un tempo da 59? ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) E’ calato il sipario sulla seconda giornata dideididi Budapest (Ungheria). Nella Duna Arena tante gare interessanti con gli azzurri sui blocchetti di partenza per cercare il pass per il turno successivo e soprattutto avere delle risposte sul proprio stato di forma. Nei 100 dorso femminili l’americana Regan Smith ha confermato il proprio stato di forma, nuotando in maniera abbastanza controllata il tempo di 58.31. Alle sue spalle la canadese Kylie Masse (58.89) e l’altra statunitense Claire Curzan (59.09). Da segnalare l’assenza della primatista del mondo Kaylee McKeown. In casa Italia nono e undicesimo crono per Margherita Panziera (1:00.40) e Silvia Scalia (1:00.77). Semifinale centrata, ma per ottenere il pass per l’atto conclusivo servirà quantomeno nuotare un tempo da 59? ...

