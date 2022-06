Pubblicità

LocalPage3 : M5S, l'ex Giarrusso: 'Previsto tutto' - telodogratis : M5S, l’ex Giarrusso: “Previsto tutto” - DelMoroMassimo1 : RT @Adnkronos: Caos #M5S, l'ex #Giarrusso: 'Previsto tutto, felice di essere uscito prima di penoso teatrino' - Adnkronos : Caos #M5S, l'ex #Giarrusso: 'Previsto tutto, felice di essere uscito prima di penoso teatrino'… - italiaserait : M5S, l’ex Giarrusso: “Previsto tutto” -

Così l'europarlamentare Dinocommenta severo, con l'Adnkronos, l'ennesima giornata di passione del, che ha lasciato qualche settimana fa e che per stasera ha in programma un vertice ...L'ex: 'Si contendono una nave che affonda'. L'avvocato è già a due mandati e con l'... I leader che fanno Avvenire, Grillo con Conte sui due mandati. Di Maio al bivio: no al partito dell'...Così l’europarlamentare Dino Giarrusso commenta severo, con l’Adnkronos, l’ennesima giornata di passione del M5S, che ha lasciato qualche settimana fa e che per stasera ha in programma un vertice ...Sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola in primo piano il confronto nel Movimento 5 stelle tra il presidente Conte e il ministro degli Esteri Di Maio e il caso Verona con le divisioni nel c ...