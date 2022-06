LIVE Giro di Svizzera 2022, ultima tappa in DIRETTA: Van Baarle in testa, si avvicinano le partenze dei big (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.23 In partenza Thibaut Pinot, vincitore nella frazione di ieri. 15.21 Questa la nuova top5 provvisoria al traguardo: 1 VAN Baarle Dylan 29.31 52.038 2 HAGA Chad 29.51 51.457 3 DENZ Nico 29.58 51.257 4 BAUER Jack 30.04 51.086 5 GRUZDEV Dmitriy 30.11 50.889 15.18 Che tempo per Ilan Van Wilder! Il belga fa registrare un assurdo 13’24” all’intermedio! Media di 57.761 km/h per lui! 15.15 Niklas Arndt fa il nuovo miglior intertempo con 14’22”! 15.12 Cancellato il tempo di Swirbul, il migliore all’intermedio. Forse ci sono stati problemi con la misurazione. 15.09 Parte Michael Matthews, vincitore della classifica a punti. 15.07 Si inserisce al terzo posto con 30’04” Jack Bauer. 15.04 Questa per ora la top5 al traguardo: 1 VAN Baarle Dylan 29.31 52.038 2 HAGA Chad 29.51 51.4573 ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.23 In partenza Thibaut Pinot, vincitore nella frazione di ieri. 15.21 Questa la nuova top5 provvisoria al traguardo: 1 VANDylan 29.31 52.038 2 HAGA Chad 29.51 51.457 3 DENZ Nico 29.58 51.257 4 BAUER Jack 30.04 51.086 5 GRUZDEV Dmitriy 30.11 50.889 15.18 Che tempo per Ilan Van Wilder! Il belga fa registrare un assurdo 13’24” all’intermedio! Media di 57.761 km/h per lui! 15.15 Niklas Arndt fa il nuovo miglior intertempo con 14’22”! 15.12 Cancellato il tempo di Swirbul, il migliore all’intermedio. Forse ci sono stati problemi con la misurazione. 15.09 Parte Michael Matthews, vincitore della classifica a punti. 15.07 Si inserisce al terzo posto con 30’04” Jack Bauer. 15.04 Questa per ora la top5 al traguardo: 1 VANDylan 29.31 52.038 2 HAGA Chad 29.51 51.4573 ...

