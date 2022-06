LIVE F1 | GP Canada 2022 in DIRETTA | Verstappen amministra su Sainz | Leclerc fatica dietro Ocon

Leggi su oasport

(Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA36° giro/70 Abbiamo capito che la Ferrari non è una macchina da rimonte, perché in rettilineo non ha lo spunto necessario per superare macchine che hanno power-unit per formanti, come ad esempio la Alpine. 35° giro/70, fermandosi ora, rientrerebbe in pista fuori dalla zona punti. 34° giro/70, come previsto, sta gestendo. Mantiene 8 secondi secchi su. 34° giro/70 Alla Ferrari servirebbe una Safety Car per sparigliare le carte. 33° giro/70 La classifica aggiornata: 1 MaxRed Bull RacingLEADER 12 CarlosFerrari+8.004 1 3 Lewis HAMILTON Mercedes+15.946 1 4 George RUSSELL Mercedes+26.116 1 5 EstebanAlpine+43.123 16 CharlesFerrari+43.560 1 7 ...