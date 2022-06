“L’ho capito subito”. Lory Del Santo dice tutto: la sua verità sull’Isola dei Famosi (Di domenica 19 giugno 2022) Lory Del Santo, la verità dopo l’Isola dei Famosi. Una delle naufraghe più discusse e se stando alle ultime vicende sentimentali, anche criticata in merito alla rottura dall’ex fidanzato. Lory Del Santo continua a fare accendere le luci dei riflettori su di sè e intervistata da Superguidatv, la showgirl si dice pronta a guardare verso il futuro. Lory Del Santo, la verità alza l’asticella delle aspettative. Divide il pubblico e continuerà a farlo, ma non per questo Lory Del Santo sembra prestare troppa attenzione ai pettegolezzi e tira dritta per la sua strada. Dall’Isola dei Famosi a un altro reality show, la notizia gira veloce. (Lory Del ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 19 giugno 2022)Del, ladopo l’Isola dei. Una delle naufraghe più discusse e se stando alle ultime vicende sentimentali, anche criticata in merito alla rottura dall’ex fidanzato.Delcontinua a fare accendere le luci dei riflettori su di sè e intervistata da Superguidatv, la showgirl sipronta a guardare verso il futuro.Del, laalza l’asticella delle aspettative. Divide il pubblico e continuerà a farlo, ma non per questoDelsembra prestare troppa attenzione ai pettegolezzi e tira dritta per la sua strada. Dall’Isola deia un altro reality show, la notizia gira veloce. (Del ...

