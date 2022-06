Lecce | stasera concerto sax-piano Camerata musicale salentina

(Di domenica 19 giugno 2022) Di seguito il comunicato: Domenica 19 giugno, ore 20.45 Sala Giardino, Via Lino Suppressa, 3 (traversa di Via Petraglione) –Il secondo appuntamento con la rassegna “Classica d’Estate” vedrà protagonista, domenica 19 giugno, un grande amico della, il saxofonista Fulvio Palese, che insieme al pianista Luigi Botrugno forma il Duo Post-, un progettoche spazia dalla classica al jazz. L’appuntamento è per le 20,45 nella Sala Giardino di Via Lino Suppressa, 3 (traversa di Via Petraglione) a. Il Duo Post- nasce nel 2010 con l’obiettivo di esplorare la continuità fra la musica classica ed il jazz, partendo dalle trascrizioni fino ad arrivare alla scrittura originale per saxofono eforte. L’orizzonte è quello del ...

La vedremoa Danza con me di Roberto Bolle . Nicoletta è nata in provincia di, precisamente a Galatina a fine agosto del 1991. Nelle interviste ci tiene a precisare che è originaria di ...Commenta per primoparte la fase finale dell'Europeo Under 19 per l'Italia, in campo contro la Romania ( calcio ...Andrei Coubis militano rispettivamente nelle squadre Primavera die Milan. Corri a Lecce, stasera l'edizione Sotto le stelle: sei chilometri a spasso nel centro storico. La viabilità LECCE - Tutto pronto a Lecce per “Effetto Notte”, l’evento-spettacolo che valorizza i talenti pugliesi della musica, dell’arte, dello spettacolo: la kermesse, giunta alla tredicesima edizione, la prim ...Corri a Lecce Sotto le stelle: questa sera dalle 20 la sesta edizione della gara non competitiva per le strade del centro storico della città. Iscrizioni (6 euro) ancora ...