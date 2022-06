"La guerra tra Russia e Ucraina potrebbe durare anni" (Di domenica 19 giugno 2022) "La guerra in Ucraina potrebbe durare per anni". A prefigurare questo scenario è il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano tedesco Bild. "Dobbiamo... Leggi su today (Di domenica 19 giugno 2022) "Lainper". A prefigurare questo scenario è il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano tedesco Bild. "Dobbiamo...

Pubblicità

GiovaQuez : Sapevate che la pandemia, la mancata conferma di Trump alla Casa Bianca e la guerra in Ucraina sono eventi tra loro… - vaticannews_it : #PapaFrancesco e la @vonderleyen per mettere fine alla guerra in #Ucraina. Colloquio oggi in Vaticano tra il Pontef… - fattoquotidiano : 770MILA POVERI IN PIU' Conflitto e prezzi impazziti tagliano le stime di crescita. A rischio il 17% delle imprese U… - armandopix : @PoliticaPerJedi Esiste una terza strada che esula il manicheismo di chi vede la guerra come uno scontro tra il ben… - LucianoRomeo9 : RT @WalterDC1: @MicheleGubitosa @Mov5Stelle @fanpage Il covo di infami #5Servi, con questa penosa farsa tra Giggino e Giuseppi, mentre stat… -