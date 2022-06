Kostic Juve, dalla Germania sicuri: c’è l’accordo col giocatore serbo! (Di domenica 19 giugno 2022) Kostic Juve: accordo club-giocatore, in Germania sono sicuri. Manca però ancora l’intesa con l’Eintracht Francoforte Secondo quanto riferito da Sport1, la Juve avrebbe raggiunto l’accordo con Filip Kostic per la sua firma su un contratto triennale da 2.5 milioni di euro netti. Manca però ancora una cosa. Resta infatti da trovare l’intesa con l’Eintracht Francoforte, che continua a chiedere 20 milioni contro i 12 di offerta. La sensazione è che a metà strada (17/18) si possa chiudere. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022): accordo club-, insono. Manca però ancora l’intesa con l’Eintracht Francoforte Secondo quanto riferito da Sport1, laavrebbe raggiuntocon Filipper la sua firma su un contratto triennale da 2.5 milioni di euro netti. Manca però ancora una cosa. Resta infatti da trovare l’intesa con l’Eintracht Francoforte, che continua a chiedere 20 milioni contro i 12 di offerta. La sensazione è che a metà strada (17/18) si possa chiudere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Juve: #Pogba in cassaforte ??, #Dimaria una speranza (lasciamo le porte aperte, non è una storia finita), #Kostic i… - cmdotcom : L'#Atletico congela #Morata, la #Juve accelera per #Kostic: la richiesta dell'#Eintracht, il progetto di #Allegri - _Morik92_ : Borsino #Juve nomi caldi 22/23 ? #Pogba ?? #DiMaria ?? #Kostic ?? #Molina ?? #Berardi - ZonaBianconeri : RT @FuckTheMoviola: fosse vera, la notizia del giorno non sarebbe né Di Maria né Kostic né Koulibaly, la notizia del giorno sarebbe il rien… - FuckTheMoviola : fosse vera, la notizia del giorno non sarebbe né Di Maria né Kostic né Koulibaly, la notizia del giorno sarebbe il… -