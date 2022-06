(Di domenica 19 giugno 2022) Via dalla Russia ma forsa torna in Ucraina: il ministero degli Esteri ucraino staladei's. Lo ha annunciato il ministro Dmytro Kuleba . Con l'inizio dell'...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Vertice di un paio d'ore tra Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz a bordo del treno che li sta po… - S08789839 : RT @ultimenotizie: #Kiev ha bombardato duramente il #Donetsk colpendo obiettivi civili. La superiorità russa nel Donbass e la perdita di #S… - LazzeTwi : RT @Gianluc59668963: Renato Brunetta 11/06/2015 “La verità non sta da una parte sola, l’espansione della NATO troppo ad est è la causa del… - ArielloGiuliano : RT @ultimenotizie: #Kiev ha bombardato duramente il #Donetsk colpendo obiettivi civili. La superiorità russa nel Donbass e la perdita di #S… - archie723fp : RT @ultimenotizie: #Kiev ha bombardato duramente il #Donetsk colpendo obiettivi civili. La superiorità russa nel Donbass e la perdita di #S… -

Globalist.it

... cheimpoverendo fette sempre più larghe della popolazione ucraina. "Si salva soltanto chi ha ... Venivano a comprarlo anche dae Kharkiv. Ma i nostri alveari si trovano nelle zone di battaglia, ...Il processoandando avanti", ha scritto Kuleba Il primo McDonald's in Ucraina è stato aperto ail 24 maggio del 1997. L'azienda ha più di 100 strutture in 25 città ucraine, che attualmente ... Kiev sta negoziando la riapertura di McDonald’s in Ucraina Con l'inizio dell'invasione russa McDonald's, come molte altre società, ha sospeso l'attività in Ucraina per motivi di sicurezza. Ma ...Durante la missione nell'est Europa, conclusasi con la visita da Zelensky a Kiev, Macron è stato bersagliato dalle critiche delle opposizioni che lo accusano di essersi allontanato dal Paese tra i due ...