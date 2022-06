Kiev attacca Lavrov | ' Uccidete e rubate | smettete di comportarvi come i barbari del Medioevo'

(Di domenica 19 giugno 2022) Bombardano, non vogliono tregue, non ipotizzano qualsiasi forma di cessate il fuoco e poi si lamentano se c'è chi si oppone all'invasione russa dell'Ucraina. "Non puoi invadere altri paesi, ...

VauroSenesi : Risoluzione contro l'invio di armi a #Kiev #Ucraina, #DIMAIO ATTACCA… La mia nuova vignetta #18giugno… - frank_sonoio : RT @MemmoMattioli: Ma che combinazione: il 21 si vota sull’invio di ulteriori armi a Kiev e Di Maio attacca Conte che NON vuole votare a fa… - lvoir : RT @MemmoMattioli: Ma che combinazione: il 21 si vota sull’invio di ulteriori armi a Kiev e Di Maio attacca Conte che NON vuole votare a fa… - OnijiR : RT @VauroSenesi: Risoluzione contro l'invio di armi a #Kiev #Ucraina, #DIMAIO ATTACCA… La mia nuova vignetta #18giugno - GASirianni : RT @VauroSenesi: Risoluzione contro l'invio di armi a #Kiev #Ucraina, #DIMAIO ATTACCA… La mia nuova vignetta #18giugno -

...dal testo della risoluzione il no alle armi a, si tratta su un maggior coinvolgimento del Parlamento. Le condizioni dell'esecutivo che non vuole sentirsi sotto tutela. Il Movimento: Fico,...... è intanto il senatore abruzzese Primo Di Nicola, ex giornalista dell'Espresso, cheil ... chi ha proposto la bozza sul no alle forniture militari aesca allo scoperto. Intorno a Conte vedo ... Ucraina, ultime notizie. Kiev sotto attacco, chieste armi all’Occidente. Putin: con i razzi a lungo ... È il giorno 118 di guerra in Ucraina. Il conflitto sul campo continua a svolgersi soprattutto in Donbass. Secondo il ministero della Difesa di ...KIEV (Reuters) - L'Ucraina ha riconosciuto le difficoltà nei ... ha detto che ieri le forze di Mosca hanno lanciato un attacco massiccio e hanno terreno, anche se la notte è stata relativamente ...