Juventus, il giocatore smentisce le voci di mercato: “Non andrò mai alla Juve” (Di domenica 19 giugno 2022) Potrebbe essersi definitivamente chiusa la trattativa tra la Juventus ed un difensore della Serie A che ad alcuni compagni avrebbe detto di non volersi trasferire a Torino. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sfuma un altro obiettivo di mercato per la Juventus? Pare di sì. Dopo la trattativa non andata in porto Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 19 giugno 2022) Potrebbe essersi definitivamente chiusa la trattativa tra laed un difensore della Serie A che ad alcuni compagni avrebbe detto di non volersi trasferire a Torino. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sfuma un altro obiettivo diper la? Pare di sì. Dopo la trattativa non andata in porto Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

GiovaAlbanese : La #Juventus ha lavorato bene su #DiMaria negli ultimi giorni. Il giocatore non ha ancora comunicato la propria dec… - DiMarzio : #Juve, sempre vivo l'interesse per David #Neres: anche il #Benfica sul giocatore - lukett196 : Per tuttosport quando c'è un giocatore svincolato o in vendita va alla Juventus. Sempre. #Calciomercato #Tuttosport - FabioCapellone : RT @Paolo62651159: Con Di Maria, alle sue condizioni, la Juventus acquista pure un giocatore, ma perde il rispetto per se stessa. - ZonaBianconeri : RT @LucaSalera_: ?? La #Juventus è intenzionata a chiudere per Filip #Kostic. L'offerta dei bianconeri all'#Eintracht è di 17/18 mln di eur… -