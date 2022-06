Juventus, cessione Rabiot: il francese sempre più vicino allo United (Di domenica 19 giugno 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri sarebbero vicini a chiudere la cessione di Rabiot al Manchester United Stando a quanto riferito da The Athletic, Adrien Rabiot sarebbe ora più vicino a lasciare la Juventus in questa sessione di mercato. Il centrocampista francese è finito nel mirino del Manchester United, con cui nelle ultime ore ci sarebbero stati importanti passi in avanti. Al momento ancora nessuna offerta ufficiale, ma nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti tra le parti. Mai come ora, da quanto sembra, l’ex PSG è stato così lontano da Torino. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) Calciomercato: i bianconeri sarebbero vicini a chiudere ladial ManchesterStando a quanto riferito da The Athletic, Adriensarebbe ora piùa lasciare lain questa sessione di mercato. Il centrocampistaè finito nel mirino del Manchester, con cui nelle ultime ore ci sarebbero stati importanti passi in avanti. Al momento ancora nessuna offerta ufficiale, ma nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti tra le parti. Mai come ora, da quanto sembra, l’ex PSG è stato così lontano da Torino. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

