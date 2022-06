Juve Zaniolo | la Roma apre ad uno scambio | le ultime

(Di domenica 19 giugno 2022) Lainsiste per, per il classe ’99 i bianconeri stanno studiando unocon Arthur: c’è l’apertura dellaLedichiarazioni dilasciano presagire un possibile addio con la. Lacontinua a insistere e potrebbe aver trovato la chiave per addolcire i giallorossi. La chiave si chiama Arthur che potrebbe finire come contropartita nella trattativa per il trequartista azzurro. Allaserve un centrocampista e potrebbe essere una soluzione più che adatta. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

