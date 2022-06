Jane by Charlotte, la regista: “Non lo considero un film” (Di domenica 19 giugno 2022) Abbiamo intervistato Charlotte Gainsbourg in occasione della presentazione italiana del suo esordio registico, Jane by Charlotte. Nell'estate del 2021 Charlotte Gainsbourg e la madre Jane Birkin sono state ospiti del Festival di Cannes per la presentazione di Jane by Charlotte, il film che l'attrice e cantante ha dedicato alla genitrice: conversazioni che hanno avuto luogo a partire dal backstage di un concerto di Birkin, e che col tempo hanno assunto altre connotazioni. Qualche mese dopo, per l'esattezza l'8 marzo, Gainsbourg è stata ospite dell'Anteo Spazio Cinema a Milano per l'anteprima italiana del film, e in tale occasione ha conversato con alcuni giornalisti. Con una rivelazione curiosa sulla sua famiglia per rispondere ... Leggi su movieplayer (Di domenica 19 giugno 2022) Abbiamo intervistatoGainsbourg in occasione della presentazione italiana del suo esordio registico,by. Nell'estate del 2021Gainsbourg e la madreBirkin sono state ospiti del Festival di Cannes per la presentazione diby, ilche l'attrice e cantante ha dedicato alla genitrice: conversazioni che hanno avuto luogo a partire dal backstage di un concerto di Birkin, e che col tempo hanno assunto altre connotazioni. Qualche mese dopo, per l'esattezza l'8 marzo, Gainsbourg è stata ospite dell'Anteo Spazio Cinema a Milano per l'anteprima italiana del, e in tale occasione ha conversato con alcuni giornalisti. Con una rivelazione curiosa sulla sua famiglia per rispondere ...

Pubblicità

GiuseppeTiton18 : RT @WeCinema: Week end al cinema: Con '#Lightyear – la vera storia di Buzz' torna in un film d’animazione l’eroe di #ToyStory. Per il cinem… - AnnaQuatro : RT @TaxiDriversRoma: In sala Il documentario diretto da Charlotte Gainsbourg, al suo esordio alla regia, dedicato alla madre Jane Birkin L… - francmolica : RT @WeCinema: Week end al cinema: Con '#Lightyear – la vera storia di Buzz' torna in un film d’animazione l’eroe di #ToyStory. Per il cinem… - VanityFairIt : Al cinema il docu-film Jane by Charlotte, il tributo di un'icona a un'altra, di una figlia alla madre.Jane Birkin e… - Sofia04052020 : RT @WeCinema: Week end al cinema: Con '#Lightyear – la vera storia di Buzz' torna in un film d’animazione l’eroe di #ToyStory. Per il cinem… -