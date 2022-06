Il Campidoglio rassicura | “Da questa sera i rifiuti tornano al Tmb di Malagrotta”

(Di domenica 19 giugno 2022) Roma – “Oggi la giornata più complessa per la raccolta dei, dopo che l’incendio del Tmb2 aha di fatto privato la città dell’impianto di trattamento di maggiore capacità” . A parlare è Sabrina Alfonsi, Assessore Capitolina all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei. “Al momento la stima per fine giornata è quella di avere 2000/2500 tonnellate dinon raccolti, meno delle previsioni di Ama, grazie alla minore presenza di cittadini – spiega -. Già dariprenderanno i conferimenti verso il Tmb1 diche, insieme al sistema articolato di trattamenti alternativi ottenuti in questi giorni, ci consentirà di ritirare tutti iprodotti e già a partire da domani iniziare il recupero dei ...

