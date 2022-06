Gamba amputata dopo un incidente: gli amici aprono una raccolta fondi per Alessia (Di domenica 19 giugno 2022) Seriate. “Il mio sogno è sempre stato quello di girare il mondo con un van. Ora il momento è arrivato perché dopo ciò che mi è successo ho capito che oggi ci sei, domani puoi non esserci più”. Alessia Nicoli ha 25 anni, lavora come educatrice nella comunità Fili Intrecciati di Brignano Gera d’Adda e lo scorso 3 maggio è stata vittima di un brutto incidente stradale. Quando si è risvegliata, in ospedale, i medici le hanno comunicato di averle dovuto amputare una Gamba. “Quella sera stavo aspettando un amico, doveva venire a trovarmi ma alle 11 mi ha chiamata dicendomi che aveva fatto un incidente. Mentre stava uscendo dallo svincolo di Seriate è finito contro il guard rail ed ha preso una brutta botta in testa. Così con un altro mio amico lo abbiamo raggiunto per aiutarlo”, racconta la ... Leggi su bergamonews (Di domenica 19 giugno 2022) Seriate. “Il mio sogno è sempre stato quello di girare il mondo con un van. Ora il momento è arrivato perchéciò che mi è successo ho capito che oggi ci sei, domani puoi non esserci più”.Nicoli ha 25 anni, lavora come educatrice nella comunità Fili Intrecciati di Brignano Gera d’Adda e lo scorso 3 maggio è stata vittima di un bruttostradale. Quando si è risvegliata, in ospedale, i medici le hanno comunicato di averle dovuto amputare una. “Quella sera stavo aspettando un amico, doveva venire a trovarmi ma alle 11 mi ha chiamata dicendomi che aveva fatto un. Mentre stava uscendo dallo svincolo di Seriate è finito contro il guard rail ed ha preso una brutta botta in testa. Così con un altro mio amico lo abbiamo raggiunto per aiutarlo”, racconta la ...

