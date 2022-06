Francesca Scalfari, origini calabresi, arrestata a Zanzibar insieme al marito. Il fratello: "Li hanno incastrati" (Di domenica 19 giugno 2022) Sono stati arrestati la mattina del 7 giugno Francesca Scalfari e suo marito Simon Wood che da 15 anni vivono a Zanzibar dove avevano trasformato la loro casa in un Boutique Hotel. Lo hanno chiamato... Leggi su feedpress.me (Di domenica 19 giugno 2022) Sono stati arrestati la mattina del 7 giugnoe suoSimon Wood che da 15 anni vivono adove avevano trasformato la loro casa in un Boutique Hotel. Lochiamato...

Pubblicità

infoitinterno : Francesca Scalfari arrestata a Zanzibar insieme al marito, il fratello: «Li hanno incastrati» - francobus100 : Francesca Scalfari arrestata a Zanzibar insieme al marito, il fratello: «Li hanno incastrati» - iltirreno : Francesca Scalfari e suo marito gestiscono un albergo e vivono in Tanzania da 15 anni. Ora sono in carcere, accusat… - cronachecampane : Francesca Scalfari arrestata a Zanzibar col marito. Il fratello: 'Accuse infondate' #arresto #francescascalfari - messveneto : Italiana arrestata con il marito a Zanzibar: “Accuse infondate, sono in cella contro ogni diritto”: Francesca Scalf… -