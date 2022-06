Forza Italia | Vito si dimette da partito e parlamento

(Di domenica 19 giugno 2022) Elio, esponente di, ha deciso di lasciare ilrassegnando le dimissioni anche da parlamentare in polemica per l’ok azzurro al movimento Casapound. “Una cosa molto grave – affermain una lettera inviata al presidente della Camera – l’antifascismo è un valore costitutivo della Repubblica rispetto al quale non vi può essere alcuna deroga”. Il riferimento è all’appoggio del movimento di estrema destra al candidato sindaco di Lucca del centrodestra, Marco Pardini. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

