Elio Vito lascia Forza Italia, scrive a Fico: mi dimetto da deputato (Di domenica 19 giugno 2022) "A seguito della mia decisione di lasciare Forza Italia, il partito nelle cui liste sono stato eletto, rassegno le mie dimissioni dal mandato parlamentare". Lo ha scritto Elio Vito, parlamentare ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022) "A seguito della mia decisione dire, il partito nelle cui liste sono stato eletto, rassegno le mie dimissioni dal mandato parlamentare". Lo ha scritto, parlamentare ...

elio_vito : Ho comunicato al Presidente Berlusconi che se Forza Italia a Lucca conferma l’apparentamento con Casapound, lascerò il partito. - elio_vito : Scusate se insisto. Dopo il tragico suicidio di Cloe Bianco e le mancate scuse dell'Assessore Donazzan, ho presenta… - elio_vito : Serve una politica che si divide su proposte di soluzione ai problemi ma si riconosce in valori comuni di libertà,… - PoliticaPerJedi : @GuidoCrosetto @elio_vito Diciamo allora “scelte politiche del tutto analoghe a quelle che adesso gli paiono inaccettabili”. - TomFinley19 : RT @fratotolo2: Non male @elio_vito quasi il 37% delle assenze in Aula. -