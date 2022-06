Elena Del Pozzo, ecco quali sono state le ultime parole prima di morire: la notizia mette i brividi (Di domenica 19 giugno 2022) Proseguono le indagini per la morte di Elena Del Pozzo ed emergono nuovi ed inquietanti dettagli. La piccola è stata uccisa dalla mamma, Martina Patti, ed è stata lasciata in un campo vicino casa sua. La mamma avrebbe usato un coltello per uccidere la figlia, colpendola ben undici volte alla schiena, al collo e all’orecchio. La Patti avrebbe compiuto l’atto dopo aver prelevato la figlia a scuola. In questo articolo vi sveliamo cosa le avrebbe detto prima di ucciderla. (Continua dopo la foto…) Caso Elena Del Pozzo Il caso legato alla tragica morte di Elena Del Pozzo ha sconvolto l’opinione pubblica. La piccola sarebbe stata uccisa dalla mamma, Martina Patti, con ben undici coltellate. La Patti si era presentata in caserma affermando che la figlia era stata rapita da ... Leggi su tvzap (Di domenica 19 giugno 2022) Proseguono le indagini per la morte diDeled emergono nuovi ed inquietanti dettagli. La piccola è stata uccisa dalla mamma, Martina Patti, ed è stata lasciata in un campo vicino casa sua. La mamma avrebbe usato un coltello per uccidere la figlia, colpendola ben undici volte alla schiena, al collo e all’orecchio. La Patti avrebbe compiuto l’atto dopo aver prelevato la figlia a scuola. In questo articolo vi sveliamo cosa le avrebbe dettodi ucciderla. (Continua dopo la foto…) CasoDelIl caso legato alla tragica morte diDelha sconvolto l’opinione pubblica. La piccola sarebbe stata uccisa dalla mamma, Martina Patti, con ben undici coltellate. La Patti si era presentata in caserma affermando che la figlia era stata rapita da ...

