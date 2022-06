DIRETTA F1, GP Canada 2022 LIVE: Verstappen può dare una spallata al Mondiale, Leclerc fatica nel traffico (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36° giro/70 Abbiamo capito che la Ferrari non è una macchina da rimonte, perché in rettilineo non ha lo spunto necessario per superare macchine che hanno power-unit per formanti, come ad esempio la Alpine. 35° giro/70 Leclerc, fermandosi ora, rientrerebbe in pista fuori dalla zona punti. 34° giro/70 Verstappen, come previsto, sta gestendo. Mantiene 8 secondi secchi su Sainz. 34° giro/70 Alla Ferrari servirebbe una Safety Car per sparigliare le carte. 33° giro/70 La classifica aggiornata: 1 Max Verstappen Red Bull RacingLEADER 12 Carlos SAINZ Ferrari+8.004 1 3 Lewis HAMILTON Mercedes+15.946 1 4 George RUSSELL Mercedes+26.116 1 5 Esteban OCON Alpine+43.123 16 Charles Leclerc Ferrari+43.560 1 7 Fernando ALONSO Alpine+46.832 1 8 Valtteri BOTTAS ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA36° giro/70 Abbiamo capito che la Ferrari non è una macchina da rimonte, perché in rettilineo non ha lo spunto necessario per superare macchine che hanno power-unit per formanti, come ad esempio la Alpine. 35° giro/70, fermandosi ora, rientrerebbe in pista fuori dalla zona punti. 34° giro/70, come previsto, sta gestendo. Mantiene 8 secondi secchi su Sainz. 34° giro/70 Alla Ferrari servirebbe una Safety Car per sparigliare le carte. 33° giro/70 La classifica aggiornata: 1 MaxRed Bull RacingLEADER 12 Carlos SAINZ Ferrari+8.004 1 3 Lewis HAMILTON Mercedes+15.946 1 4 George RUSSELL Mercedes+26.116 1 5 Esteban OCON Alpine+43.123 16 CharlesFerrari+43.560 1 7 Fernando ALONSO Alpine+46.832 1 8 Valtteri BOTTAS ...

