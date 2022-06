Dario Brunori | Una risata mi seppellirà

(Di domenica 19 giugno 2022) È l’ironia, ha ragione James Hillman, che fa la differenza tra un sano e un pazzo. O tra un predicatore e un cantautore che racconta cose serie ma senza la pretesa di insegnare.Sas aliasda Cosenza, 44 anni di cui parecchi ormai sull’onda del successo, sembra capitato per caso in un ambiente dove fare il personaggio si confonde con esserlo. Non sapendo come appaiarlo, perché è un artista dispari, quelli che se n’intendono osano paragoni che lui accetta e smentisce e si schermisce in un recente brano, ‘Ode al cantautore’, citando grandi nomi dei quali si dichiara “un surrogato/prodotto dal mercato/che vive solamente di cliché”. A domanda risponde che questa intervista la titolerebbe: “Unami”. Intanto avrà sorriso per la ripresa dei concerti dopo la pandemia. Ha ...

Pubblicità

marcodgl71 : RT @DiMarzio: #SerieB I Le parole di Dario #Mirri, presidente del @Palermofficial, sul futuro di #Baldini e #Brunori - DiMarzio : #SerieB I Le parole di Dario #Mirri, presidente del @Palermofficial, sul futuro di #Baldini e #Brunori - MarisaBasile12 : @aury_lupa Bel talento.Nella mia playlist c'è anche Il mio concittadino Dario Brunori. Uno dei pochissimi diventato BIG senza Sanremo. - calabrinterista : @_caos_calmo_ conosco di persona dario 'brunori sas'...un tipo da compagnia,conosco pure il fratello che è sposato… - vitapensata_ : Tra circa 48 ore potrò sentire l'ennesimo featuring di Brunori di quest'anno, questa volta non una novità ma comunq… -

Calcio 2022 - 2023 Serie B Squadra Palermo Sono ore decisamente di fuoco per il presidenteMirri che - dopo la grande gioia della promozione in B - si trova impegnato nella partita per ..., ...Commenta per primoMirri , presidente del Palermo, ha parlato a Radio Rai : 'Io ho poca esperienza nel mondo del ... Sicuramente parliamo di due grandi atleti, Lucca e, ma in passato ci ...Le dichiarazioni. A Radio Rai 1, il presidente del Palermo Dario Mirri ha parlato del futuro di Brunori. Se lui dovesse avere la possibilità di giocare in Serie A sicuramente sarà difficile convincerl ...Se lui dovesse avere la possibilità di giocare in Serie A sicuramente sarà difficile convincerlo a restare a Palermo, sebbene nessuno si aspettasse che potesse segnare 29 gol. Spero non sia un film ch ...