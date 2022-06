Conversazione in Sicilia: una terra che rappresenta uno stato d’animo (Di domenica 19 giugno 2022) Qualche giorno fa controllavo Twitter e sono stato colto da un sussulto: un tweet dedicato alle parole e alla memoria di Elio Vittorini. Lo scrittore siracusano, in questi decenni, ha subìto un inutile ostracismo, strisciante quanto immotivato. Nell’olimpo della letteratura Siciliana va collocato insieme ai vari Sciascia, Bufalino, Pirandello. Nato nel 1908, morto a Milano nel 1966 causa un tumore, ha attraversato una vita piena e complessa tra scrittura e impegno civile. Sono risaputi il suo interesse per la letteratura straniera nonché il suo coinvolgimento nelle vicende politiche (prima con i comunisti, infine con i radicali). Se c’è un romanzo capace di raggruppare quel senso poetico e letterario di questo scrittore, quel romanzo è senz’altro uno e forse uno solo. Conversazione in Sicilia (Bompiani, 204 pp., 13 ... Leggi su filodirettomonreale (Di domenica 19 giugno 2022) Qualche giorno fa controllavo Twitter e sonocolto da un sussulto: un tweet dedicato alle parole e alla memoria di Elio Vittorini. Lo scrittore siracusano, in questi decenni, ha subìto un inutile ostracismo, strisciante quanto immotivato. Nell’olimpo della letteraturana va collocato insieme ai vari Sciascia, Bufalino, Pirandello. Nato nel 1908, morto a Milano nel 1966 causa un tumore, ha attraversato una vita piena e complessa tra scrittura e impegno civile. Sono risaputi il suo interesse per la letteratura straniera nonché il suo coinvolgimento nelle vicende politiche (prima con i comunisti, infine con i radicali). Se c’è un romanzo capace di raggruppare quel senso poetico e letterario di questo scrittore, quel romanzo è senz’altro uno e forse uno solo.in(Bompiani, 204 pp., 13 ...

Pubblicità

Cuspetta : @chiaralessi bellissimo uomo, chiavica come scrittore: il suo 'conversazione in Sicilia' suona come una campana fessa. - MassimoRiserbo5 : @chiaralessi Io ero, quell’inverno, in preda ad astratti furori…(Conversazione in Sicilia) - albeggiava52 : RT @LauraValenza1: Conversazione sentita al bar. 'Hai visto cos'è successo in Sicilia a Palermo? Bisognerebbe mandare le bombe a quelli del… - LauraValenza1 : Conversazione sentita al bar. 'Hai visto cos'è successo in Sicilia a Palermo? Bisognerebbe mandare le bombe a quell… -