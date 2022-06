Cavani: «Ho proposte da Europa, Argentina e Brasile. Non ho deciso» (Di domenica 19 giugno 2022) . Le dichiarazioni dell’attaccante uruguaiano Edinson Cavani ha parlato del suo futuro dopo l’esperienza al Manchester United. Le dichiarazioni dell’uruguaiano: «Ho due-tre proposte dall’Europa ma anche dall’Argentina e dal Brasile. Prima però voglio godermi le vacanze, la mia città, e poi analizzerò le proposte, ancora non ho deciso nulla». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) . Le dichiarazioni dell’attaccante uruguaiano Edinsonha parlato del suo futuro dopo l’esperienza al Manchester United. Le dichiarazioni dell’uruguaiano: «Ho due-tredall’ma anche dall’e dal. Prima però voglio godermi le vacanze, la mia città, e poi analizzerò le, ancora non honulla». L'articolo proviene da Calcio News 24.

