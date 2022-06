Caffè contaminato | al via il ritiro nei negozi | il marchio da evitare

Leggi su tvzap

(Di domenica 19 giugno 2022) Purtroppo può accadere che alcuni prodotti agroalimentari vengano ritirati dal mercato. E non è neppure un fatto così raro. “Tuodì” e “Fresco Market” hanno appena diffuso il richiamo di un lotto digusto classico aJuanito per il superamento del limite di ocratossina A. La notizia è stata riportata da “Il Fatto alimentare”che specifica che il prodotto in questione è venduto in confezioni da 250 grammi con il numero di lotto D06X e con termine minimo di conservazione (Tmc) 06/04/2024. Ambedue le catene di supermercati chiedono ai consumatori di restituire ila rischio: in cambio potranno facilmente ottenere un rimborso o la sostituzione con un altro prodotto. (continua a leggere dopo le foto) Non soltantomacinato. Il ministero della Salute ha, infatti, segnalato anche il richiamo da parte ...