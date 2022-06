Borussia Dortmund, Haller è l’erede di Haaland: ecco l’offerta all’Ajax (Di domenica 19 giugno 2022) per il centravanti Come riferisce la BILD Sebastien Haller dovrebbe essere l’erede di Erling Haaland al Borussia Dortmund: L’Ajax chiede 38 milioni più bonus, mentre i tedeschi per ora non sono andati oltre i 33 milioni più bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) per il centravanti Come riferisce la BILD Sebastiendovrebbe esseredi Erlingal: L’Ajax chiede 38 milioni più bonus, mentre i tedeschi per ora non sono andati oltre i 33 milioni più bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioPillole : Stando a quanto riferito dalla 'Bild', il #BorussiaDortmund ha messo nel mirino Sebastian #Haller dell'#Ajax. Balla… - tcm24com : Borussia Dortmund, si punta ad Haller per l'attacco #BorussiaDortmund #Ajax #Haller - LucaParry85 : Il borussia dortmund ha appena fatto un offerta di 35 milioni di dollari per haller - sportli26181512 : Borussia Dortmund, pronta una super offerta per un attaccante: Il Borussia Dortmund starebbe pensando a Sébastien H… - a_parenti_nrg25 : Ecco il dopo Haaland: arriva Haller -