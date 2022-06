Bmw non si ferma all’alt dei carabinieri e sfonda le transenne del colonnato di San Pietro (Di domenica 19 giugno 2022) Roma – Inseguimento per le vie del centro a Roma, dopo che un Bmw non si è fermata all’alt intimato dai carabinieri. L’auto è ripartita infatti a tutta velocità abbattendo alcune transenne di sicurezza in uso ai militari su via Paolo VI. Alla guida un uomo, fermato su via Gregorio VII. (fonte Adnkronos) Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link Leggi su ilfaroonline (Di domenica 19 giugno 2022) Roma – Inseguimento per le vie del centro a Roma, dopo che un Bmw non si ètaintimato dai. L’auto è ripartita infatti a tutta velocità abbattendo alcunedi sicurezza in uso ai militari su via Paolo VI. Alla guida un uomo,to su via Gregorio VII. (fonte Adnkronos) Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link

