Voto in Andalusia, Popolari verso la riconferma. Ma si guarda a Vox per formare la maggioranza (Di sabato 18 giugno 2022) L'Andalusia va domani alle urne per rinnovare il governo regionale, con tutti i sondaggi che prevedono una vittoria dei conservatori del Partito Popolare (Pp) che esprime il governatore uscente, Juan Manuel Moreno Bonilla. Il partito spera in una maggioranza assoluta di almeno 55 dei 109 seggi del parlamento di Siviglia, ma in caso contrario si aprirebbe la strada di una possibile alleanza con Vox, che in questa legislatura in Andalusia ha garantito l'appoggio esterno. Sul Voto, in un Paese alle prese con un'ondata di caldo torrido, pesa l'incognita di quello che viene chiamato "l'effetto spiaggia", ovvero di una possibile astensione da parte di chi sceglierà di andare al mare. I Popolari puntano alla riconferma Regione più popolosa della Spagna, la comunità autonoma ...

