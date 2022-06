Volley, VNL femminile 2022: la Serbia batte la Turchia al tie-break, altro ko Olanda (Di sabato 18 giugno 2022) Quinta vittoria per la Serbia di Daniele Santarelli nella Volley Nations League (VNL) femminile 2022. La formazione serba infatti strappa un’importante successo al tie-break (25-19, 15-25, 20-25, 25-22, 15-13) contro la Turchia di Giovanni Guidetti nella Pool di Brasilia della Week 2. Alle turche non bastano i 18 punti di Hande Baladin e i 15 di Ebrar Karakurt, mentre tra le serbe spiccano le prestazioni della capitana Ana Bjelica (19 punti) e Sara Lozo (18). Nuova sconfitta invece per l’Olanda, che cede 2-3 (25-23, 20-25, 21-25, 25-15, 7-15) contro la Repubblica Dominicana. Le Orange, nonostante i 19 punti di Anne Buijs, non riescono ad imporsi e si portano a casa un altro punto ma rimangono a secco di vittorie. Tra le caraibiche da sottolineare la ... Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Quinta vittoria per ladi Daniele Santarelli nellaNations League (VNL). La formazione serba infatti strappa un’importante successo al tie-(25-19, 15-25, 20-25, 25-22, 15-13) contro ladi Giovanni Guidetti nella Pool di Brasilia della Week 2. Alle turche non bastano i 18 punti di Hande Baladin e i 15 di Ebrar Karakurt, mentre tra le serbe spiccano le prestazioni della capitana Ana Bjelica (19 punti) e Sara Lozo (18). Nuova sconfitta invece per l’, che cede 2-3 (25-23, 20-25, 21-25, 25-15, 7-15) contro la Repubblica Dominicana. Le Orange, nonostante i 19 punti di Anne Buijs, non riescono ad imporsi e si portano a casa unpunto ma rimangono a secco di vittorie. Tra le caraibiche da sottolineare la ...

Pubblicità

Eurosport_IT : CHE ITALIAAAAAA ???????? Le azzurre surclassano la Germania, 3-0 il finale per la 3a vittoria consecutiva in Nations L… - sportface2016 : #Volley femminile, #VNL2022: la #Serbia di #Santarelli batte la #Turchia al tie-break, altra sconfitta per l'… - zazoomblog : Volley Italia-Brasile in tv oggi: canale orario e diretta streaming VNL femminile 2022 - #Volley #Italia-Brasile… - zazoomblog : LIVE – Italia-Brasile: VNL femminile 2022 volley in DIRETTA - #Italia-Brasile: #femminile #volley - pozzuto25 : RT @Eurosport_IT: CHE ITALIAAAAAA ???????? Le azzurre surclassano la Germania, 3-0 il finale per la 3a vittoria consecutiva in Nations League!… -