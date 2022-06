Volley, Mazzanti: “Con il Brasile grande partita, siamo una squadra forte e miglioreremo ancora” (Di sabato 18 giugno 2022) Il CT della Nazionale femminile di Volley, Davide Mazzanti, ha commentato così l’ottima vittoria ottenuta contro il Brasile: “Abbiamo fatto davvero una partita incredibile mettendo pressione al servizio, facendo benissimo in muro difesa e tenendo alla grande il cambio palla. Sono davvero felice di chiudere questa pool con una vittoria così importante ed una prestazione del genere”. Sempre l’allenatore poi, in merito alla forza della squadra, aggiunge: “Questa vittoria ci dice che siamo una squadra forte e che continuando a lavorare come stiamo facendo e dobbiamo, potremo migliorare sempre più, acquisendo consapevolezza anche se lo spazio per allenarci è poco e gli appuntamenti sono tanti”. Poi conclude, anche con un pensiero ... Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Il CT della Nazionale femminile di, Davide, ha commentato così l’ottima vittoria ottenuta contro il: “Abbiamo fatto davvero unaincredibile mettendo pressione al servizio, facendo benissimo in muro difesa e tenendo allail cambio palla. Sono davvero felice di chiudere questa pool con una vittoria così importante ed una prestazione del genere”. Sempre l’allenatore poi, in merito alla forza della, aggiunge: “Questa vittoria ci dice cheunae che continuando a lavorare come stiamo facendo e dobbiamo, potremo migliorare sempre più, acquisendo consapevolezza anche se lo spazio per allenarci è poco e gli appuntamenti sono tanti”. Poi conclude, anche con un pensiero ...

