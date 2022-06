Voli cancellati e sciopero di Ryanair il 25 giugno | è caos totale per gli aerei

(Di sabato 18 giugno 2022) Grandi compagnie e scali strategici che riducono preventivamente il numero delle partenze.a poche ore dall'imbarco. Disguidi in aeroporto con lunghe code al check in. Il primoeuropeo in programma per chiedere migliore condizioni contrattuali al colosso low cost. Nelle prossime settimane l'avvio delle vacanze estive potrebbe trasformarsi in un viaggio da incubo per molti passeggeri in Europa. La stessa compagnia low costaha indetto unodi 24 ore in Italia, Spagna, Portogallo, Francia e Belgio. Si fermeranno piloti e assistenti di volo di, Malta Air e della società CrewLink. Dopo due anni disastrosi per il trasporto aereo, a causa delle necessarie restrizioni legate alla pandemia di Covid che ha portato ...

Eccone alcune fra le più note: Airhelp Sosvolo.com Volo - in - ritardo.it Risarcimentovolo.it Skygenius.it Noproblemflights.it Flycare Rimborsoalvolo