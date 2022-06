"Viviamo in una...". Myrta Merlino, la frase "sfuggita" a tutti: attacco alla Meloni? | Video (Di sabato 18 giugno 2022) Myrta Merlino lascia L'Aria Che Tira, ma solo per un mese. La conduttrice di La7, nella puntata andata in onda venerdì 17 giugno, ha salutato i suoi telespettatori. Al suo posto Francesco Magnani. Sarà lui infatti a sostituirla, come già accaduto in altre circostanze. E così, durante l'arrivederci, la Merlino ha ringraziato i collaboratori, coloro che ogni giorno le stanno a fianco: "Grazie a voi, questo programma è fatto con amore, dedizione e fatica". Ma non solo, perché la giornalista sembra lanciare anche una frecciata: "Viviamo in una rete libera, sempre accesa e sempre sul pezzo. Grazie a tutti voi che consentite a questo programma di essere fondamentale per questa rete, una corazzata del daytime". E ancora: "Grazie a Urbano Cairo che ci lascia massima libertà". A chi si ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022)lascia L'Aria Che Tira, ma solo per un mese. La conduttrice di La7, nella puntata andata in onda venerdì 17 giugno, ha salutato i suoi telespettatori. Al suo posto Francesco Magnani. Sarà lui infatti a sostituirla, come già accaduto in altre circostanze. E così, durante l'arrivederci, laha ringraziato i collaboratori, coloro che ogni giorno le stanno a fianco: "Grazie a voi, questo programma è fatto con amore, dedizione e fatica". Ma non solo, perché la giornalista sembra lanciare anche una frecciata: "in una rete libera, sempre accesa e sempre sul pezzo. Grazie avoi che consentite a questo programma di essere fondamentale per questa rete, una corazzata del daytime". E ancora: "Grazie a Urbano Cairo che ci lascia massima libertà". A chi si ...

