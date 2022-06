Ultime Notizie – Vanessa Incontrada ospite di Gigi D’Alessio a Napoli, il pubblico canta: “Sei bellissima” (Di sabato 18 giugno 2022) Vanessa Incontrada sale sul palco del concerto di Gigi D’Alessio e il pubblico di Pizza del Plebiscito, a Napoli, intona “Sei bellissima”. La conduttrice, che nei giorni scorsi è stata colpita da episodi di body shaming per delle foto pubblicate da un settimanale, è stata ospite del cantautore che ha festeggiato i 30 anni di carriera. La Incontrada si è presentata sul palco con un abito floreale che esaltava la sua bellezza e Gigi D’Alessio, per esorcizzare lo spiacevole episodio, ha invitato Vanessa ad assaggiare una mozzarella ed altri prodotti tipici della Campania. Lei non si è tirata indietro e si è prestata alla gag, sfoggiando quell’autoironia che da sempre la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 giugno 2022)sale sul palco del concerto die ildi Pizza del Plebiscito, a, intona “Sei”. La conduttrice, che nei giorni scorsi è stata colpita da episodi di body shaming per delle foto pubblicate da un settimanale, è statadelutore che ha festeggiato i 30 anni di carriera. Lasi è presentata sul palco con un abito floreale che esaltava la sua bellezza e, per esorcizzare lo spiacevole episodio, ha invitatoad assaggiare una mozzarella ed altri prodotti tipici della Campania. Lei non si è tirata indietro e si è prestata alla gag, sfoggiando quell’autoironia che da sempre la ...

