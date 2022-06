Ultime Notizie – Undicenne muore in piscina nel cuneese (Di sabato 18 giugno 2022) Tragedia questo pomeriggio a Bra, nel cuneese. Una bambina è deceduta in una piscina pubblica. Secondo le prime informazioni sarebbe una ragazzina di 11 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Secondo quanto si è appreso dai primi rilievi, la ragazzina sarebbe stata colpita da malore mentre era in acqua. Immediati i soccorsi ancora prima dell’arrivo dei sanitari, ma tutte le manovre salvavita si sono rivelate inutili. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 giugno 2022) Tragedia questo pomeriggio a Bra, nel. Una bambina è deceduta in unapubblica. Secondo le prime informazioni sarebbe una ragazzina di 11 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Secondo quanto si è appreso dai primi rilievi, la ragazzina sarebbe stata colpita da malore mentre era in acqua. Immediati i soccorsi ancora prima dell’arrivo dei sanitari, ma tutte le manovre salvavita si sono rivelate inutili. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

