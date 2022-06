Pubblicità

Adnkronos : Zelensky, parla la moglie Olena: 'Io obiettivo numero 2? Russia capace di tutto'. - news_mondo_h24 : “I russi sono capaci di tutto” il racconto della first lady ucraina - TV7Benevento : Ucraina: moglie Zelensky, 'se la Ue ci dicesse 'no', sarebbe vittoria russa su Europa' - - ledicoladelsud : Ucraina, moglie Zelensky: “Io obiettivo numero 2? Russia capace di tutto” - LocalPage3 : Ucraina, moglie Zelensky: 'Io obiettivo numero 2? Russi capaci di tutto' -

...stanno cercando di fuggire anche loro dal conflitto in. Come Deponendo semplicemente le armi e lasciando i battaglioni a loro stessi. A raccontarlo è un soldato mentre parla con la: ..."Quando vedi i loro crimini, capisci che forse sono davvero capaci di tutto". Risponde così, al Guardian, ladel presidente dell'Olena Zelenska, sulla possibilità che possa essere, dopo il marito, il secondo bersaglio dei russi. La first ladyracconta i primi tre mesi di guerra al ...Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Noi oggi contrastiamo la forza più antieuropea che ci sia. E se la Ue dovesse dire di no all Ucraina, la Russia lo valuterà come la propria vittoria su tutta Europa e comp ...Risponde così, al Guardian, la moglie del presidente dell’Ucraina Olena Zelenska, sulla possibilità che possa essere, dopo il marito, il secondo bersaglio dei russi. La first lady ucraina racconta i ...